Ein bislang unbekannter Dieb nutzte am Montagabend das Fußballtraining auf dem Sportplatz in der Zeiskamer Straße in Bellheim aus. Der Dieb betrat zwischen 19 und 20.45 Uhr die Umkleiden und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe aus den Sporttaschen der Spieler. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.