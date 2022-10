Zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Lilienstraße in Germersheim ein und entwendete das Bargeld aus der Kasse. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.