Das hatte sich der Täter vermutlich anders vorgestell: Beim Versuch eines 19-jährigen Mannes aus Speyer, ein Fahrrad aus einem Hof in der Hauptstraße in Schwegenheim zu entwenden, wurde er vom Besitzer des Rades beobachtet und anschließend verfolgt. Nachdem es dem 59-jährigen Geschädigten gelungen war, sein Rad zu greifen, kam es zu einem Gerangel mit dem Täter, bei dem der verhinderte Fahrraddieb sein Gegenüber bedrohte und beleidigte. Der Fahrradbesitzer erlitt dabei Schürfwunden und Schwellungen am Körper. Mehrere Bürger eilten zum Geschehen hinzu und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 19-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde von der Polizei zur Dienststelle gebracht. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet.