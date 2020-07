Noch während ein 21-jähriger Mann am Montag gegen 11.30 Uhr ein 4000 Euro teures Fahrrad im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses der Auer Straße im Stadtteil Durlach zum Abtransport bereitstellte, erwischte ihn ein Bewohner des Mehrfamilienhauses. Der Bewohner alarmierte die Polizei und machte weitere Zeugen auf sich aufmerksam, als sich der Dieb losreißen konnte und floh. Der Einbrecher konnte jedoch schon wenig später durch die Hilfe von Zeugen, die ihn verfolgt hatten, gefasst werden. Bei der Durchsuchung des 21-jährigen Mannes mit Migrationshintergrund fanden die Beamten drei Kreditkarten, die am selben Morgen am Albtalbahnhof gestohlen wurden. Weitere Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an.