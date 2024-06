Ist die Briefwahl einmal getroffen, muss der ausgefüllte Stimmzettel auch noch rechtzeitig an der richtigen Stelle landen. Warum das diesmal etwas komplizierter ist, als früher.

Falls es irgendjemand noch nicht bekommen haben sollte: Am Sonntag wird gewählt! Neben Europawahl und Kommunalwahl geht es auch um die Stimmabgabe für den neuen Landrat im Kreis Germersheim. Das sind eine ganze Menge Kreuzchen, die man auf ziemlich vielen Zetteln verteilen muss. Kein Wunder also, dass die Anzahl der Briefwähler bei jeder Wahl höher wird.

Doch genau hier liegt der Knackpunkt. „Bei Übersendung per Post sollte der Wahlbrief in Deutschland spätestens am dritten Werktag vor der Wahl abgesendet werden“, heißt es auf einer Website der Bundesregierung. Im Gespräch mit Kommunalpolitikern in der Südpfalz zeigt sich, dass dieser Passus überarbeitet werden sollte.

Zettel am Briefkasten

So wurden zum Beispiel in der Verbandsgemeinde Jockgrim Briefkästen mit entsprechenden Warnhinweisen versehen: „Bitte beantragen Sie keine Briefwahlunterlagen mehr per Post!“ Denn ein Thema, das Wahlleitern Sorgen bereitet, ist die sogenannte Postlaufzeit. Früher seien die Briefe zwei, drei Tage nach dem Einwurf angekommen, sagt Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel. Aus dieser Zeit stammen wohl auch die Empfehlungen der Bundesregierung. Doch inzwischen habe man diese Postlaufzeiten innerhalb der Verbandsgemeinde Jockgrim überprüft. Ein besonders krasser Fall: „Am Mittwoch in der ersten Woche abgeschickt, erst innerhalb der darauffolgenden Woche angekommen“, sagt Wünstel. „Das bringt uns in die Bredouille. Wir wollen ja nicht, dass Stimmen verloren gehen.“

Deshalb lautet die Empfehlung des Bürgermeisters – die von anderen Kommunalpolitikern ganz ähnlich klingen – im sozialen Netzwerk Facebook: „Geben Sie die Unterlagen in Jockgrim in der Verwaltung ab oder werfen Sie sie in den Briefkasten der Verbandsgemeindeverwaltung oder in den Briefkasten ihres örtlichen Rathauses. Auch am Wahltag können die Unterlagen bis zirka 15 Uhr eingeworfen werden (dann kleben wir die Briefkästen zu), danach bis 18 Uhr im jeweiligen Briefwahlbüro.“ Wo sich dieses befindet, steht in den Wahlunterlagen.

Ganz viele Botengänge

Nun sind zwar schon länger bei Wahlen Boten unterwegs. Schließlich müssen die Umschläge für die Europawahl zur Kreisverwaltung Germersheim gebracht werden, da diese Wahl – und nur diese – dort ausgezählt wird. Also gab es schon immer Botenfahrten zwischen Wahllokalen und Kreis. Neu hinzugekommen ist diesmal eine Heerschar weiterer Boten: Diese Frauen und Männer, meist Verwaltungsangestellte, haben in den vergangenen Tagen kreisweit in den Kommunen den Haushalten Briefwahlunterlagen zugestellt. Wenn man bedenkt, dass sich zum Beispiel allein in der VG Jockgrim über 6000 Menschen für eine Briefwahl entschieden haben und in der VG Lingenfeld über 5300, sind das ganz schön viele Botengänge.

Und sollte es beim Landrat zu einer Stichwahl kommen – ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario – geht dieser Marathon noch zwei Wochen weiter. Schließlich müssten dann die nächsten Briefwahlunterlagen rechtzeitig zu den Wählern gebracht werden ...

Die Bitte für dieses Wochenende lautet also nicht nur: Geben Sie Ihre Stimme ab! Sondern auch: Wählen Sie dafür den richtigen Briefkasten!