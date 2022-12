Nach Weihnachten beginnt für die Rülzheimer Narren der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“ (KGR) die neue Karnevalssaison. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

In den knapp drei Wochen bis zur „Night of Carnival“ am 14. Januar, bei der das neue Rülzheimer Prinzenpaar vorgestellt wird, beginnen in der Dampfnudel die Aufbauarbeiten für Technik und Dekoration, zudem trainieren die Tanzgruppen auf der Bühne.

Neben alledem wird auch intern gerätselt, wer Rülzheims neue Regenten sind. Für die Krönung des neuen Prinzenpaares während bei der „Night of Carnival“ hat die KGR ein buntes Programm mit karnevalistischer Tradition, Comedy und Tanz zusammengestellt. Die Stechergarde, das Aushängeschild der KGR, wird dabei ihren neuen Gardetanz zeigen, von der KG rot-weiß Losheim sind die gemischte Garde mit ihrem Schautanz ebenso dabei, wie, speziell für die weiblichen Gäste, das Männerballett. Erstmals begrüßt werden die „Rope Skipper“ der Turnerschaft Germersheim. Zwischen den Showacts können die Besucher selbst das Tanzbein schwingen, begleitet von der Band „Twincats“.

Die Prunksitzungen, die an den Samstagen, 21. und 28. Januar sowie 4. Februar, stattfinden, stehen unter dem Motto der Saison „KGR Chartshow - endlich feiern alle wieder, die KGR im Discofieber“. Die Gäste erwarten dabei klassische Gardetänze sowie Showtänze aus diversen Musikgenres, dazu Büttenreden und Stimmungsmusik durch mit den „Roten Husaren“ der Freiwilligen Feuerwehr.

Info

Karten für alle Veranstaltungen gibt es online unter www.ticket.karneval-ruelzheim.de oder telefonisch bei Manuela Gadinger, Telefon 0152 29517569. Außerdem werden am Sonntag, 18. Dezember, 13 bis 15 Uhr im Stechertreff Karten verkauft, wo auch die vorbestellten Karten abgeholt werden können.