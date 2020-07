Diese Woche durchfährt die jährliche Charity-Radtour, die in Form einer imaginären Schleife durch viele Regionen Deutschlands führt, die Gegend um Germersheim. Sie soll zum neunten Mal die Aufmerksamkeit auf das Thema Brustkrebs lenken, in diesem Jahr erstmalig auch für die Erkrankung an Prostatakrebs.

Doris und Reinhard Kappes c haben sich auf den Weg gemacht und radeln 4400 Kilometer in vier Monaten für die gute Sache. Wer die beiden Radler im pinken und blauen Trikot sieht, kann sich der Radtour anschließen und seine „ersportelten“ Kilometer für den guten Zweck spenden. Ebenso kann man eigene Ausflüge auf der Schleifenroute machen – ob mit dem Rad, zu Fuß, mit dem Kanu oder zu Pferd. Wer seine Kilometer „spendet“ und auf den großen Gesamtkilometerzähler einträgt, unterstützt die Aufklärungskampagne gegen Brust- und Prostatakrebs.

