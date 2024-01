Vor den Fasnachtern liegt in diesem Jahr eine kurze Saison. In der Südpfalz wurden am vergangenen Wochenende die erste Prunksitzungen gefeiert. Wir zeigen Impressionen aus Berg.

»Die Gäßeknie« in Berg: Pauline Sitter macht als Fitness-Trainerin auch dem 11er-Rat Beine und wirbt für weniger Pfunde Foto: Iversen

»Die Gäßeknie« in Berg: Das Publikum verfolgt gebannt das Geschehen auf der Bühne. Foto: Iversen