Die für heute geplante „Palz“ Revival Party am in der Turnhalle in Jockgrim fällt aus bekannten Gründen aus und wird verschoben. Jetzt haben sich die Fans kurzfristig entschlossen, dafür ein „Palz“ Revival Dehäm“zu veranstalten. Jeder der Fans darf sich drei bis fünf seiner Lieblingssongs aus den damaligen Zeiten in der „Palz“ in Jockgrim aussuchen und an Andreas Kunz schicken. Der startet dann ab 21 Uhr die Hitparade von Platz zehn an auf Facebook.