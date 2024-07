Zügig und harmonisch verlief die konstituierende Sitzung, die erste nach den Kommunalwahlen. So wie man das vom Verbandsgemeinderat Bellheim gewohnt ist, der drei Beigeordnete gewählt hat.

Bei den Beigeordneten-Wahlen bei der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats am Mittwochabend gab es nur eine Veränderung: Anstelle des nicht mehr für das Amt des Ersten Beigeordneten kandidierenden Bellheimer Ortsbürgermeisters Paul Gärtner (FWG), der mit einer Unterbrechung sechseinhalb Jahre Beigeordneter war, wurde Moritz Städtler (FWG, Bellheim) gewählt. Auf ihn entfielen 20 Ja-, 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen). Zweiter Beigeordneter ist erneut Ulrich Christmann (CDU, Knittelsheim; 23/4/0). Dritter Beigeordneter bleibt Udo Fremgen (SPD; 21/5/1) ebenfalls aus Knittelsheim.

Dickere „Bibel“ der Kommunalpolitik

Zuvor hatte Bürgermeister Gerald Job (FWG, Ottersheim) sämtliche Ratsmitglieder per Handschlag verpflichtet. „Auf gute Zusammenarbeit!“ Neben den bisher im Rat vertretenen Fraktionen von SPD (vier Sitze), CDU (neun), FDP (zwei) und FWG (elf) sind nun zwei neue Gruppierungen dabei: die „Bürger für Zeiskam“ und die Wählergruppe Kappesser mit je einem Sitz. Alle erhielten als theoretische Grundlage für ihre Tätigkeit ein Kommunalbrevier ausgehändigt, das die Gesetze und Verordnungen enthält. „Das wir immer dicker“, stellte CDU-Fraktionssprecher Alfred Gadinger fest. „Bürokratieabbau!“, murmelte einer der rund 20 Besucher der Sitzung vor sich hin.

Nach Auskunft von Markus Seither von der Verwaltung haben im Prinzip alle Gewählten ihr Ratsmandat angenommen. Lediglich Bürgermeister Job habe seines niedergelegt, so dass Thomas Höhl (FWG) nachrücken konnte.

Langjähriges Engagement

Zu Beginn der Sitzung ehrte Job knapp 20 Ratsmitglieder für ihre teils langjährige Mitarbeit in Orts- und/oder Verbandsgemeinderat, teilweise auch in Funktion als Bürgermeister und/oder Beigeordneter. Verabschiedet wurden Thomas Mendel (CDU, Zeiskam, 15 Jahre), Inge Schick (FWG, Zeiskam, 30 Jahre), Guido Hörner (CDU, Ottersheim, 41 Jahre) sowie Wolfgang Kaiser (CDU, Bellheim) und Peter Herzog (FWG, Zeiskam), die sich beide jeweils 45 Jahre engagierten. Geehrt wurden, obwohl sie weitermachen werden, unter anderem Gertrud Trapp (FWG, Bellheim) und Ulrich Christmann (CDU, Knittelsheim) für je 30 Jahre. Für 52 Jahre Engagement, also seit Bestehen der Verbandsgemeinde, wurde Alfred Gadinger (CDU, Bellheim) geehrt.