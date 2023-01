Nach zwei Jahren Zwangspause kann die fünfte Jahreszeit wieder gefeiert werden. Die erste von zahlreichen Prunksitzungen in der Südpfalz gab es in Herxheim. Am Wochenende folgte unter anderem die erste Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“ in Rülzheim. Wir zeigen Impressionen.