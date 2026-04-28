Explodierende Benzinpreise und steigende Mieten bereiten immer mehr Menschen Probleme. Die Tafeln im Kreis können ein Lied davon singen

„Es melden sich immer mehr Menschen an“, sagt Karl Hoffmeister. Darunter seien zunehmend Rentner und Alleinerziehende, so der Vorsitzende der Germersheimer Tafel. „Rentner mit 1000 Euro im Monat, Alleinerziehende mit 1200 Euro – und dann eine Miete von 600 bis 800 Euro“, sieht Hoffmeister, wie es für immer mehr Menschen finanziell so eng wird, dass sie ihr Essen für einen symbolischen Betrag bei den Tafeln kaufen dürfen. „Man merkt auch, dass die Mieten in Germersheim besonders hoch sind“, meint Hoffmeister: Beispielsweise werde für 60 Quadratmeter auch schon eine Kaltmiete von 750 Euro verlangt. „Wer kann sich das noch leisten?“, fragt sich Hoffmeister.

Etwa 1400 bis 1500 Menschen sind Kunden der Germersheimer Tafel. Sie sind unterteilt in 400 Bedarfsgemeinschaften – Menschen, die in einem Haushalt leben. Von einer bis elf Personen sind diese Bedarfsgemeinschaften bei der Germersheimer Tafel groß, so Hoffmeister. Die Familien haben oft einen Migrationshintergrund; Rentner und Alleinerziehende haben in der Regel die deutsche Staatsbürgerschaft. Diese Faustregel gilt auch bei der Wörther Tafel. Aber das Bild ändert sich etwas.

Tafelkunden oft deutsche Rentner

„Die Deutschen kommen“, sagt Uschi Bisanz, Vorsitzende der Wörther Tafel. 454 Familien oder Bedarfsgemeinschaften versorge die Wörther Tafel vor allem mit Lebensmitteln, im Durchschnitt mit drei Personen. Damit bewegen sich die beiden Tafeln im Kreis in der gleichen Größenordnung. „Allein letzten Donnerstag habe ich sechs neue Familien aufgenommen“, erzählt Bisanz: „Sechs deutsche Familien.“ Ein Rentnerpaar hatte 1200 Euro im Monat und zahlt 750 Euro Miete. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt den Trend: Der Anteil der Tafelkunden über 65 steigt seit 2025 an und ist so hoch wie noch nie: von knapp 9 Prozent auf 12 Prozent. In Worten: Mehr als jeder zehnte Tafelkunde ist mittlerweile Rentner. Vor fünf Jahren war es noch ein Drittel weniger.

Aber auch Durchschnittsfamilien tauchen bei der Tafel auf. Bisanz berichtet von einer Familie mit zwei Kindern, in der der Vater arbeitet, die Mutter nicht. „Es wird knapp, weil sie 1200 Euro Miete zahlen“, sagt Bisanz. „Ihr Problem: Sie suchen eine kleinere Wohnung, aber wenn sie überhaupt mal eine finden, dann ist sie zu teuer.“ Immerhin: Der Anteil Minderjähriger, deren Essen von der Tafel kommt, ist nach anfänglich 41,1 Prozent (2021) mittlerweile auf 33 Prozent gesunken. Den stärksten Rückgang verzeichnet die Tafel Wörth bei der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen: von 16 Prozent 2024 auf jetzt nur noch 10 Prozent.

In Wörth gelten neue Spielregeln

Ein Grund für den Rückgang bei den Minderjährigen könnte sein, dass die Tafel Wörth 2025 ihre Bedürftigkeitsprüfungen geändert hat. „Das betraf vor allem Familien, die aufgrund der Sozialleistungen, die sie erhalten, nach Ansicht der Wörther Tafel nicht mehr bedürftig waren“, so Bisanz. „Das betraf hauptsächlich syrische und afghanische Familien, auch ukrainische.“ Dabei wurde offenbar auch deutlich, wie unterschiedlich die Mentalitäten sein können. „Die Ukrainer akzeptierten das sofort, bei den anderen Gruppen gab es oft heftige Diskussionen“, so Bisanz.

Insgesamt habe die Wörther Tafel registrierte Kunden aus 36 Ländern. Am stärksten vertreten sind die Ukrainer. Seit 2022 stellen sie 35 bis 38,7 Prozent der Tafel-Kunden. Zweitstärkste Nation sind die Deutschen. Ihr Anteil sank von 29 Prozent (2021) auf jetzt 17,8 Prozent. Syrer machen 10,6 Prozent der Tafel-Kunden aus, Afghanen 7,1 Prozent.

Deutlich höhere Kosten

Für die Versorgung all dieser Menschen braucht die Tafel Autos. In Wörth sind es zwei Transporter, in Germersheim zwei Transporter und ein Caddy. Alle werden mit Diesel betankt. Der Preis ist so explodiert, dass nicht absehbar ist, dass er wieder deutlich sinken wird. Bei der Wörther Tafel sind die Treibstoffkosten von durchschnittlich knapp über 400 Euro im Monat im März auf fast 650 Euro gestiegen. „Die Tafel wird keinen Kilometer weniger fahren“, sagt Bisanz. Wenn die Tafel keine Lebensmittel abholt, kann sie schließlich auch keine verteilen.

„Das heißt, wir haben höhere Kosten“, sagt Bisanz: „Wir werden die Werbetrommel rühren für Spenden.“ Die machen die Hälfte der Tafel-Einnahmen aus. Der Verkauf im Tafel-Laden deckt ein weiteres Drittel der Kosten; die Kunden zahlen pro Einkauf 2 Euro für bis zu zwei Personen. „Unsere Sponsoren sind hauptsächlich Privatpersonen und Firmen aus dem Umkreis, verstärkt zu Weihnachten“, so Bisanz.

Auch die Tafel Germersheim macht sich Gedanken wegen des Dieselpreises. „Wir haben etwa 6000 Euro Treibstoffkosten im Jahr“, sagt der Vorsitzende Hoffmeister. Die werden um mindestens 20 Prozent steigen. „Wir werden versuchen, Photovoltaik aufs Dach zu kriegen und dann auf E-Autos umstellen“, kündigt er an. Ein Weg, den mittlerweile auch immer mehr Speditionen gehen. „Ansonsten sind wir über jede Spende froh.“

Spendenkonto

Tafel Germersheim: Sparkasse Südpfalz DE 34 5485 0010 1000 1404 57, VR Bank Südpfalz DE 23 5486 2500 0001 0606 00

Tafel Wörth: VR-Bank Südpfalz DE64 5486 2500 0007 5697 26