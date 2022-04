Wenn es Energiewende heißt, dann heißt das für die Firmen im Kreis Germersheim Ausstieg aus Heizöl, Ausstieg aus (Erd)Gas und hallo Strom: Runde 8802 Millionen Megajoule (MJ) – das sind rund 2445 Millionen Kilowattstunden – im Jahr waren zuletzt allein für die Energieversorgung der hiesigen Industrie nötig. Sie kamen über verschiedene Energieträger zusammen. Im verarbeitenden Gewerbe werden 27,5 Prozent des Energiebedarfs per Strom gedeckt.

Datenbasis für diese Aussage sind die Zahlen über die Energieverwendung der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, die von den Firmen mit mehr als 20 Beschäftigten im Kreis Germersheim jedes Jahr zu melden ist. Die derzeit aktuellen Zahlen, die in der Regionaldatenbank Genesis des Statistischen Bundesamtes und der Landesämter verfügbar sind, beziffern den Energieverbrauch bis Ende 2020.

Kohle spielt keine Rolle

Bezogen auf den Kreis Germersheim ergibt sich folgendes Bild, wenn es um den reinen Verbrauch geht: Kohle spielt keine Rolle. Erdgas trägt 4359,54 Millionen MJ bei. Heizöl steuert 30,34 Millionen MJ bei. Fernwärme ist als Energieträger nicht relevant. Mit runden 2418 Millionen Megajoule (also rund 672 Millionen Kilowattstunden) ist Strom im Energiebudget vertreten. Das bedeutet: Etwa zwei Drittel der verbrauchten Energie kommt aus Erdgas. Bezieht man die

statistisch erfassten 1993,57 Millionen MJ Energie ein, die aus nicht näher definierten Quellen kommen, beträgt der Erdgasanteil immer noch die Hälfte.

Im Bund kommt sogar der Energieträger „erneuerbare Energien“ zunehmend vor. Im Kreis Germersheim hat diese Energieklasse noch keinen Niederschlag in der Verbrauchsstatistik gefunden. Aber bevor das zu Missverständnissen führt, damit ist kein Strom aus Wind, Wasser oder Sonne gemeint. Statistisch umfasst der Begriff „erneuerbare Energiequellen“ beispielsweise Holzreste, Sägespäne, Pellets, Schwarzlauge, Tiermehl, Stroh, Pflanzenöle, Methanol, Biogas, Klärgas, Deponiegas, aber auch die Energie aus Wärmepumpen.

Windkraft nicht erfasst

Ob im Kreis Germersheim oder sonst wo in Deutschland, für alle Industriestandorte spielt Strom eine Schlüsselrolle aber noch nicht die erste Geige: Bundesweit der meistgenutzte Energieträger in der Industrie ist Erdgas. Kohle kommt von der Energiemenge her an dritter Stelle und damit auch noch häufig vor – was aber nur für ganz bestimmte Standorte gilt. Außerdem gilt, alle Energieträger werden erfasst, aber nicht alle werden auch verheizt oder verstromt. Manche dienen auch als Rohstoff. Beispielsweise Erdöl in Hautcremes oder Schmiermitteln. Und wer bei der firmeneigenen Energieversorgung auf Windkraft, Wasserkraft oder die Sonne setzt, steht unter Strom und steckt deswegen auch in den zuvor erwähnten 2418,10 Millionen Strom-Megajoule. Denn für die statistische Erfassung ist im Moment nur relevant, dass es Strom ist. Was er vorher war, Wasser, Kohle, Sonne oder was immer, ist bei dieser Erfassung nicht relevant.