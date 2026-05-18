„Kandel – du liegst mir im Herzen“ heißt ein Stationentheaterstück der Theaterwissenschaftlerin Sabine Daibel-Kaiser, das im Juni aufgeführt wird. Und so soll es aussehen.

Diese Liebeserklärung frei nach Marlene Dietrichs Schlager „Du, du liegst mir am Herzen“ wird im Juni rund um den Kandeler Schwanenweiher erklingen. Inspiriert durch viele Interviews mit Ur-Kandelern, zugezogenen Bürgern und Gästen hat Sabine Daibel-Kaiser die Ergebnisse – oft mit einem Augenzwinkern – in sechs Szenen verpackt.

Die Liebe zur kleinen Stadt wird darin mehr oder weniger nüchtern konkret bis blumig beschrieben. Was ist besonders hier, warum kann man hier gut wohnen, oder warum träumt man beim Wegzug nachts vom Bienwald? Nicht zuletzt erzählte man ihr auch dieses bemerkenswerte Lebensmotto: „Weche nix krien mir kän dicker Hals“ – eine Liedzeile des Kandeler Liedermachers Roland Ohmer.

Bei der Szenengestaltung musste die Autorin immer wieder mit Einfallsreichtum einige Tricks ersinnen. Liebe, Verbundenheit, Glücksgefühl oder Heimweh sind schließlich Begriffe, die irgendwie gestaltet werden wollen. Daibel-Kaiser packte sie in heitere, nachdenkliche oder rührende Spielszenen.

Darsteller tragen ihre Ideen zum Stück bei

Seit Monaten wird bereits mit vielen Akteuren geprobt, informiert die Autorin. „Alle sind zuverlässig und gut vorbereitet, und unsere Spielfreude bringt manche kreativen Momente hervor.“ Es werde viel gelacht, gerade wenn die Beteiligten oft noch mit witzigen oder kreativen Ideen zur Bereicherung beitrügen. „Damit werden Rollen noch lebendiger, ein Lebensgefühl findet noch passenderen Ausdruck“, sagt Daibel-Kaiser.

Die Theatermacherin ist mit vielen Kandelern gut vernetzt. Es ist schließlich schon das fünfte Stationentheater, das der Kandeler Verein Kunst und Kultur (Kukuk) in Auftrag gegeben hat. Und es wird wohl das letzte Stück sein. In vier Stücken wurde die reiche Kandeler Vergangenheit über Literatur, Bilder und viele Erzählungen in historische Szenen verwandelt. Diese Themen sind erschöpft. Inzwischen ist man in der Gegenwart angekommen.

In diesem inszenierten Heute trifft man rund ums „Plätzel“ drei echte Kanneler Mädle beim „Fangerles“ spielen. Sie reiten mit Freude den steinernen Löwen, bewundern den Georgsturm und schwärmen noch mehr über die kulinarische Vielfalt der Umgebung von Pizza bis indischem Hühnchen in den umliegenden Restaurants. Ida (Nele), Emma-Jolie (Sofia) und Freya (Paula) sind mit Begeisterung in die Rollen geschlüpft.

Echt bedrohlich: die Zwei-Meter-Tigermücke

Das Stationentheater wird dieses Mal ergänzt durch musikalische Einlagen des Chors „Modern Voices“ und einiger Solisten. Bekannten Bauwerken wird man begegnen, beispielsweise dem Wasserturm, und es gibt etwas über frühere Ereignisse zu erfahren wie die „Krönung der Karottenkönigin“ am Schwanenweiher. Die Besucher werden die Schnakenplage bei einem Kandeler Kaffeeklatsch miterleben und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft wagen. Denn mit Weitblick und Einfallsreichtum hat die Autorin die drohende Ankunft der Tigermücke in einer witzigen Szene arrangiert.

Man erahnt die drohende Übermacht dieser Stechmücke, wenn ein fast zwei Meter großer Mensch im Tigermücken-Kostüm antritt und seine geplanten Belästigungen samt einer Kampfansage an die Kabs – die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage – verkündet. Zusammen mit zwei Schneiderinnen hat die Autorin diese prägnante Figur entworfen. Die beiden Handwerkerinnen sind ebenso gefragt wie viele weitere Helfer, die Bauteile und Requisiten herstellen oder beisteuern. Die Gesamtorganisation liegt in Händen von Petra und Andreas Krumm vom Verein „Kunst und Kultur in Kandel“ (Kukuk).

Petra Krumm weist darauf hin, dass die Aufführungen rund um den Schwanenweiher gut und eben zugänglich sind. Die Wege zu den einzelnen Szenen seien relativ kurz, und es gebe Sitzbänke im Schatten.

Info

Aufführungen rund um den Schwanenweiher in der Kandeler Jahnstraße: Samstag, 13. Juni, 13.30, 16, 18.30 Uhr; Sonntag, 14. Juni, 11, 13.30, 16, 18.30 Uhr; Samstag, 20. Juni, 13.30, 16, 18.30 Uhr; Sonntag, 21. Juni, 11, 13.30, 16 Uhr; Eintritt: 10 Euro; Kartenvorverkauf online: www.pfalzshow.de/kukuk, vor Ort: Südpfalz Tourismus Kandel, Georg-Todt-Straße 2a, Telefon 07275 619945 – geöffnet Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr