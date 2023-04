Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 3. März 1961 war es soweit. Vom Turm der St. Martinskirche in Steinweiler läuteten die Glocken. Es waren Hochzeitsglocken für Gabriele aus Edesheim und Rudi Trauth aus Steinweiler. Sie wagten heute vor 60 Jahren den Schritt in ein gemeinsames Leben. Und bis zum heutigen Tag haben die Beiden diesen in keiner Weise bereut, wie sie versichern.

Rudi Trauth, der den Beruf des Straßenbauers erlernt hatte, übernachtete häufiger auch bei seinem Arbeitskollegen Hugo in Edesheim. So lernte er nach und nach dessen fünf Geschwister