Fest in Lingenfeld verwurzelt, das sind Margitta und Otto Müller, die am Freitag ihre diamantene Hochzeit gefeiert haben. Für die Ehefrau war es gleichzeitig ein denkwürdiger Geburtstag: Sie wurde am Hochzeitstag 80 Jahre alt. Ein Schicksalsschlag vor einem Jahr hat das Paar noch enger zusammengeschweißt.

Beide sind Lingenfelder Urgesteine, aber im Gegensatz zu seiner Frau, die in Speyer im Krankenhaus das Licht der Welt erblickte, ist Otto auch im Elternhaus in Lingenfeld geboren. Das war in der Streichholzfabrik, im späteren Autohaus seines Bruders Kurt am Ortsausgang Richtung Germersheim.

Otto lernte die damalige Margitta Grundhöfer 1955 beim Maiball in der ehemaligen TSV-Turnhalle kennen. Zwei Jahre später musste er als erster Soldat aus Lingenfeld nach Hamburg zum Militär. Mit vielen Briefen hin und zurück und drei Heimatbesuchen überdauerte die Liebe die einjährige Trennung. 1960 wurde geheiratet. Dazu wurde für die Braut erst die Zustimmung von Eltern und Behörden eingeholt, denn nach dem Gesetz war sie damals mit 20 Jahren nicht volljährig. Auch für das Festessen am Vortag zur standesamtlichen Trauung, Bratwurst mit Sauerkraut, brauchte man eine Zustimmung, diesmal die des Pfarrers: Es war ein Freitag und das Freitagsgebot wurde noch streng gehalten.

1963 wurde die erste Tochter geboren und die junge Mutter gab ihren Beruf als Näherin bei C&A in Mundenheim auf. Für den Unterhalt sorgte der Ehemann, der bei der BASF gelernt und 45 Jahre dort gearbeitet hat. Es folgte eine weitere Tochter und dann noch ein Sohn, bei dem die Mutter wegen des Rhesusfaktors sehr beschwerliche Behandlungen in Frankfurt auf sich nehmen musste, doch schließlich ging alles gut. Heute hat das Jubelpaar neben seinen drei Kindern fünf Enkel. Noch im Laufe des Jahres werden die Müllers um dritten Mal Urgroßeltern.

Otto Müller war schon Gründungsmitglied des 1. Fanfarenzugs Lingenfeld, der bis heute als „Weißer Zug“ erhalten ist. 1955, ein Jahr nach der Gründung, war man nach München zum Oktoberfest eingeladen und durfte vier Stunden lang im Umzug durch die Stadt mitgehen. Beim Männerchor MGV Einigkeit gehört Otto seit 68 Jahren mit seiner schönen Tenorstimme zu den Stützen. Das Lied „In Lingenfeld geboren“, das er gedichtet und komponiert hat, sangen ihm seine Kameraden zum Ehrentag.

Lingenfeld statt Lu

Die Vereine waren es auch, die verhinderten, dass Familie Müller nach drei Wohnungswechseln innerhalb von Lingenfeld umzog nach Ludwigshafen, wo eine Werkswohnung und die Einladung zum BASF-Chor winkten. Stattdessen kam die junge Familie nach Umbauten im Elternhaus der Ehefrau in der Obergartenstraße unter, wo sie heute noch lebt.

Ein schweres Schicksals traf Margitta Müller vor einem Jahr: Sie ist nach einem Schlaganfall rechtsseitig gelähmt und sprachlich eingeschränkt. Ein Hoffnungszeichen ist, dass sie nach vorübergehender Heimpflege ins eigene Haus zurückkehren konnte. Ihr drei Jahre älterer Mann hofft, noch lange die Kraft zu haben, ihr durch die Pflege die Liebe zurückgeben zu können, die sie ihm ein Leben lang geschenkt hat.