Die Fasnachter sind mittendrin in ihrer kurzen Saison. In der Südpfalz wurden am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Prunksitzungen gefeiert. Wir zeigen heute Impressionen aus Lustadt.

Der Elferrat macht beim Spiel Stop-Tanz mit. Foto: Iversen

Blick in den Saal. Foto: Iversen