Braucht es mehr Bildung, mehr Sozialarbeit oder gleich eine neu gedachte Schule? Bei der Veranstaltung„Demokratie unter Druck: Was bedeutet das für Wohlstand, Frieden und Generationengerechtigkeit“ geht es auch kontrovers zu.

Alle, die an diesem Abend ins Gemeindezentrum gekommen sind, haben eines gemeinsam: Sie sorgen sich um die Demokratie in Deutschland. „Es sind Zeiten großer Krisen“, sagt SPD-Politikerin Katrin Rehak-Nitsche, die den Wahlkreis Wörth im Landtag vertritt, zu Beginn der Veranstaltung. „Wir erleben einen erstarkenden Rechtsextremismus.“ Die wichtigste Frage sei, warum jener Extremismus in Deutschland als wohlhabendem Land so gut funktioniere. „Die Entwicklungen sind Teil eines beunruhigenden Trends, der europaweit und darüber hinaus vorhanden ist“, erklärt der Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der Friedensakademie Rheinland-Pfalz, Gregor Walter-Drop. Grundlegende Ursachen seien die zunehmende Entfremdung zwischen der Regierung und der Bevölkerung sowie die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung. „Vielen geht es eben nicht gut, gerade auch wenn wir auf Vermögensungleichheit schauen.“

Glaubt die Jugend an eine gute Zukunft?

In der hohen Anzahl an Jugendlichen, die laut Studien nicht an eine bessere Zukunft glauben, sieht der Sozialwissenschaftler einen Indikator des Problems. Daniela Johannes, die an der IGS Rülzheim das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ betreut, stellt im Vergleich zu früheren Jahrzehnten einen deutlichen Unterschied durch die zunehmende Popularität der sozialen Medien heraus. „Heutzutage prasselt eine unglaubliche Menge an Information auf die Jugendlichen ein“, schildert die Englischlehrerin. Das führe zu einer großen Belastung. In einem Punkt widersprechen sie und IGS-Schulleiter Stefan Schank ihrem Vorredner jedoch deutlich: Zahlreiche Jugendliche glaubten noch an eine bessere Zukunft und seien motiviert.

Im Verlauf des Abends stellt Walter-Drop das Thema in einen größeren Zusammenhang: „Etliche Menschen glauben nicht mehr daran, dass das System die aktuellen Problematiken bewältigen kann.“ In einem demokratischen Land, das auf Repräsentation der Bevölkerung durch die Politik ausgelegt ist, könne auch eine kleine Gruppe Unzufriedener reichen, um die Gesellschaftsordnung zu ändern. Weitere Schwierigkeiten erkennt Rehak-Nitsche auch am Wissensstand von Bürgerinnen und Bürger. „Es gibt Menschen, die sich in unserem politischen System nicht auskennen und die nicht wissen, was Abgeordnete tun. Zum Beispiel, welche Kompetenzen wir als Einzelpersonen haben“, führt die Landtagsabgeordnete aus. Kompromisse seien nicht mehr populär. Auch die Bildung sei hier in die Pflicht zu nehmen.

Gesellschaft hat sich verändert

Danach öffnet sich die Debatte für alle Anwesenden. Die erste Wortmeldung kommt von einem Mann, der vor allem das Tempo der Gesellschaft kritisiert. „Ich sehe es bei meinen Enkeln. Das System höher, schneller, weiter kommt an seine Grenzen.“ Die Menschen kämen nicht mehr mit. Zustimmung erhält er bei dieser Einschätzung von Gregor Walter-Drop. „Soziale Strukturen erodieren. Anders als früher werden die heutigen Probleme nicht einfach verschwinden.“ Damit bezieht er sich unter anderem auf die Klimakrise. „Dieser Tage sind die Gefüge der Familie schwächer. Das verändert die Rolle der Lehrkräfte“, beschreibt Stefan Schank. Daniela Johannes pflichtet ihm bei: „Die Schule muss vieles schultern.“ Um die Vorteile der Demokratie zu sehen, müsse diese bereits in der Schule praktiziert werden. Ziya Yüksel, der Landratskandidat der SPD, sitzt ebenfalls im Publikum und schlägt einen Lösungsansatz vor: die Einführung eines Antirassismusbeauftragten. Schank hält dagegen. Ein solcher Beauftragter sei weniger von Nöten als mehr Mittel für Sozialarbeit.

Als nächstes meldet sich eine Frau zu Wort. „Die Familie muss wieder zur Basis werden.“ Man könne nicht alles auf die Schule abwälzen. „Bildung ist das A und O.“ Zur Migration brauche es mehr Sprachförderung, um allen diese Bildung zu ermöglichen. Johannes greift den letzten Punkt auf und stellt die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt. „Wenn wir uns auf die Ähnlichkeiten konzentrieren, stoßen wir uns nicht an den Unterschieden.“

Braucht es eine andere Schule?

Doch unter den Zuschauenden ist auch eine Lehrerin, die eine größere Problematik sieht. „Schule muss komplett neu gedacht werden. Wir bräuchten zeitlich, personell und finanziell deutlich mehr Ressourcen.“ Zudem beklagt sie ein zu negatives Bild der Jugendlichen. So gehe die junge Generation beispielsweise deutlich besser mit Vielfalt um. Ein weiteres Problem ist laut Schank die Unterfinanzierung der Bildung. Rehak-Nitsche kontert diese Kritik. 25 Prozent des Haushalts werde bereits in Bildung investiert. „Der Haushalt ist begrenzt und wir müssen kommunizieren, dass wir auch schwere Entscheidungen treffen müssen, die weh tun“, legt sie dar. Leider helfe das Populisten, die einfache Antworten versprechen.

Der Abend endet nach weiteren Beiträgen auf einer hoffnungsvollen Note. „Obwohl wir uns auf Veränderung einstellen müssen, haben die Jugendlichen noch Feuer“, bekräftigt Daniela Johannes, während Gregor Walter-Drop klarstellt, dass Demokratie nicht nur in großen Zusammenhängen, sondern auch im Kleinen besteht. „Wir können alle etwas beitragen.“