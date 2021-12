Seit Montag wurden 94 neue Corona-Fälle im Landkreis registriert, teilt das Gesundheitsamt am Dienstag mit (Stand 12.30 Uhr). Es gibt auch einen weiteren Todesfall. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen im Kreis Germersheim steigt damit auf 152. Insgesamt waren am Dienstag 2032 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 535,6 auf 524,8, ist aber immer noch die höchste im Land.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 711 Infizierte seit Beginn der Pandemie/110 aktuell infizierte Personen/579 Genesene/22 an oder mit Covid-19 Verstorbene. Wörth: 1513/186/1317/10 VG Kandel: 1084/215/861/8 VG Jockgrim: 1290/304/964/22 VG Rülzheim: 1163/267/885/11 VG Bellheim: 1315/248/1035/32 Germersheim: 2695/420/2252/23 VG Lingenfeld: 1674/282/1368/24 Kreis GER: 11445/2032/9261/152