Drei Familien, betreiben auf dem Loschter Handkeesfescht bereits seit vielen Jahren einen Handkeesstand. Jetzt, wo endgültig fest steht, dass das Fest in diesem Jahr nach dreijähriger Pause endlich wieder stattfinden kann, starten sie mit ihren Vorbereitungen.

„Als erstes gilt es für uns nun Kontakt zu unserem Handkeeslieferanten aus Hessen aufzunehmen, und innerhalb der nächsten Wochen dann auch den Handkeese zu bestellen“, sagt Joachim Hirl. Seine Familie wird sich bei der Bestellung an den Zahlen der Vorjahre orientieren. „Wir sind alle heiß aufs Fest, jeder freut sich riesig, natürlich ist es möglich, dass wir total überrannt werden“ überlegt der Lustadter, „jedoch spielt beim Handkeesfescht mit Blick auf die Besucherzahlen auch immer das Wetter einen entscheidenden Faktor“. Diese Auffassung teilt auch Gerhard Gamber: „Das Wetter war schon immer ausschlaggebend, so wird es auch in diesem Jahr sein. Wenn das Wetter super wird, wird das mit Sicherheit ein Bombenfest“.

Er freut sich auch ganz persönlich, unabhängig von der Arbeit im Handkeesstand. auf die drei Tage im Maiblumenwald, „nach drei Jahren wurde es jetzt allerhöchste Zeit, dass das Fest wieder stattfindet, es wäre wirklich blöd gewesen, hätte es erneut abgesagt werden müssen“. Gamber ist nun jedoch gespannt, mit welchen Einschränkungen sowohl die Standbetreiber als auch die Besucher rechnen müssen. Ähnlich geht es da Simon Seelinger, der in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Cousin Boris März die Verantwortung für den Stand der Familie Kirschbaum übernehmen wird. „Wir müssen schauen, was mit Blick auf das Sicherheitskonzept auf uns zu kommt“, sagt Seelinger. Er und sein Cousin hatten gar nicht damit gerechnet, dass das Fest in diesem Jahr stattfinden kann, „jetzt ist natürlich jeder „on fire“ und freut sich aufs Fest“.

Die Familien werden eingespannt

Für Seelinger und März gilt es in den kommenden Wochen noch wichtige Infos und Erfahrungsberichte von den ehemaligen Verantwortlichen des Familienstandes einzuholen. „In den vergangenen Jahren waren noch die Brüder und Schwestern meines Opas, vor allen Dingen Jürgen Kirschbaum für den Stand verantwortlich. Diese gilt es nun zu entlasten und abzulösen“, berichtet Seelinger. Ihm ist es gleichzeitig wichtig, die jungen Familienmitglieder mit in den Stand, dessen Helfer sich ausschließlich aus Familienmitgliedern zusammensetzt, zu holen: „Die 16-Jährigen werden dieses Jahr angeleitet und werden beispielsweise Butterbrote schmieren. Natürlich sind auch noch Ältere mit dabei, aber die können und sollen keinesfalls drei Tage am Stück im Stand stehen.“

Alle drei Lustadter Familien verbindet zur Zeit eine große Vorfreude aufs Fest, die Bestellung von Handkeese, das Akquirieren der familieninternen Helfer und nicht zuletzt schon heute, die Hoffnung auf bestes Handkees-Wetter.