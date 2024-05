Verzweifelt hat eine Mutter am späten Dienstagabend die Polizei über das Verschwinden ihres vierjährigen Sohnes informiert. Zum Glück verfügten die eingesetzten Beamten über die richtige Spürnase.

Für Eltern ist das zweifellos die Horrorvorstellung schlechthin: Das Kind ist weg. Jedem Elternteil ist sicherlich schon einmal der Schreck in die Glieder gefahren, wenn er den Nachwuchs auf dem gut besuchten Spielplatz, im Schwimmbad oder dem Supermarkt kurz aus den Augen gelassen hat – und Schwupps ist der oder die Kleine nicht mehr zu sehen. Meist dauert es aber glücklicherweise nur Sekunden, bis sich der Schreck gelegt hat, nachdem der kleine Liebling unversehens wieder aufgetaucht ist.

Nicht ganz so einfach lag der Fall allerdings am späten Dienstagabend. Da rief eine besorgte Mutter bei der Polizei in Germersheim an, weil ihr vierjähriger Sohn aus seinem Elternhaus verschwunden sei. Immerhin war es da schon 22.40 Uhr, also draußen herrschte bereits stockdunkele Nacht. Hat das Kind vielleicht unbemerkt das Haus verlassen? Das hat es ja alles schon gegeben. Noch schlimmere Gedanken möchte man an dieser Stelle gar nicht erst zulassen.

Freunde der Familie starten Suchaktion

Bevor Suchtrupps zusammengestellt, Hundestaffeln alarmiert und Hubschrauber gestartet werden mussten, wollten sich die Beamten zunächst selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen. Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, hatten Freunde der Familie bereits damit begonnen, im näheren Umfeld des Wohnhauses nach dem Vierjährigen zu suchen. Die Mutter informierte die Polizisten, dass sie ihren Sohn zuletzt auf der Wohnzimmercouch gesehen habe. Von dort sei er unbemerkt verschwunden.

Es lohnt sich ja grundsätzlich immer, sich ein eigenes Bild von der Lage zu verschaffen. Das dachten sich natürlich auch die Polizeibeamten, im Fachjargon heißt das: „direkte Nachschau“. In diesem speziellen Fall war sie erfolgreich. Die Polizisten entdeckten den Sohn wohlbehalten und schlafend zwischen größeren Kissen auf der Couch.

Die Erleichterung war verständlicherweise bei allen Beteiligten groß. Was für eine Aufregung, was für ein Stress zu so später Stunde? Und das Beste an der Geschichte: Die Hauptperson hat von der ganzen Suchaktion nichts mitbekommen.