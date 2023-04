Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zusammen an einem Tisch sitzen. Gemeinsam zu Abend essen. Miteinander reden, bis in den späten Abend. Es gibt ja auch viel zu erzählen, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Das war zumindest der Plan. Doch dann ging es der Lokalredaktion der „Germersheimer Rundschau“ so, wie vielen Vereinen oder Unternehmen: Die Pandemie kam, mal wieder, dazwischen.

Vor Corona hat sich die Redaktion regelmäßig mit den Autoren, mit unseren Frauen und Männern vor Ort in den Städten und Gemeinden, getroffen. Regelmäßig saßen