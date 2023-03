Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie alt ist eigentlich die Linde auf dem Plätzel? Diese Frage haben sich bestimmt schon viele Kandeler Bürger gestellt. Richtig beantwortet wurde sie wohl nicht immer, obwohl das Alter des Baumes auch schon oft geschätzt wurde.

Nun, die Antwort auf diese Frage lautet: Dieser Baum, der ja mitten in der Stadt steht und auch eines ihrer Wahrzeichen ist, wurde in diesem Jahr 150 Jahre alt. Gepflanzt wurde er am 10. Mai 1871, dem