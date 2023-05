Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Sonntag werden in Rheinland-Pfalz Bewohner und Pflegekräfte in Altenheimen und Senioreneinrichtungen gegen das Coronavirus geimpft. Am Neujahrstag haben auch die Impfungen im Kreis Germersheim begonnen: Dieter Knoll (66) erhielt im Altenpflegeheim Palatina in Westheim den ersten Piks. Er war sogar der erste südpfalzweit.

Warum Westheim? Das Altenpflegeheim Palatina habe als erstes Impfbereitschaft gemeldet, zudem habe es dort auch positive Coronafälle gegeben, begründet Landrat Fritz Brechtel (CDU). Mittlerweile