Für eine transparente und respektvolle Zusammenarbeit im neuen Gemeinderat warb der neu gewählte Ortsbürgermeister Marc Ulm (SPD) bei der konstituierenden Sitzung. Zu dieser waren auch viele Zuhörer gekommen. Immerhin wurde die gesamte Ortsspitze ersetzt.

Doch zunächst lag es am bisherigen Ortsbürgermeister Martin Thürwächter (CDU), die ausgeschiedenen Ratsmitglieder zu verabschieden. Ortsbürgermeister Ulm folgte dann der Bitte seines Vorgängers, wegen ihm „keine großen Worte zu machen“ und dankte Martin Thürwächter für seinen Einsatz in den vergangenen fünf Jahren, in denen viele Projekte (etwa Mehrzweckhalle, Kindergarten-Ausbau) angestoßen und so manches umgesetzt worden sei.

Auf Vorschlag der SPD-Fraktion wurde die Hauptsatzung so geändert, dass den Ausschüssen künftig sieben Mitglieder angehören. Dies sorge für Parität, so Stefan Foos, denn die SPD möchte auf einen Sitz in den Ausschüssen verzichten und diesen der neuen Wählergruppe „Gemeinsam für Freckenfeld“ überlassen. Die stellt mit Anna Burkhard nur ein Ratsmitglied und wäre sonst in keinem Ausschuss vertreten gewesen. SPD, FWG und CDU bekommen jeweils zwei Ausschussmitglieder. Der neue Fraktionssprecher der SPD, Sven Bohrer, schlug auch die Bildung einer Arbeitsgruppe „Weihnachtsmarkt“ vor. Außerdem sollten künftig „bis zu drei Beigeordnete“ gewählt werden.

Die neue Gemeindespitze mit den Beigeordneten Jens Ulm und Stefan Foos. Mitte: Ortsbürgermeister Marc Ulm. Foto: Fritz Hock

Die beiden ersten wurden am Mittwoch bereits benannt und in ihr Amt eingeführt. Stefan Foos (SPD), langjähriges Ratsmitglied und bisher Fraktionssprecher der SPD, wurde zum Ersten Beigeordneten gewählt. Er erhielt neun Ja-Stimmen, drei Ratsmitglieder stimmten mit Nein und zwei Stimmzettel waren ungültig. Zum Beigeordneten gewählt wurde auf Vorschlag der CDU Jens Ulm, der Bruder des Ortsbürgermeisters. Er bekam 12 Ja-Stimmen, wobei zwei Stimmzettel ungültig waren. Eine dritte Beigeordnete soll, so war zu hören, in der nächsten Sitzung gewählt werden. Es dürfte sich dabei nach RHEINPFALZ-Informationen um Anna Burkhard handeln, die erstmals für die neue Wählergruppe „Gemeinsam für Freckenfeld“ in den Rat einzog.

Wie ferner zu hören war, sollen Geschäftsbereiche für die Beigeordneten Foos und Ulm in der nächsten Sitzung zugeteilt werden, auch will man dann die Ausschüsse besetzen. Keine Rolle spielte bei der Sitzung im Übrigen, wie die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Germersheim mit den Widersprüchen wegen der falschen Stimmzettel umgeht, die am 9. Juni im Wahllokal aufgetaucht waren. Einer davon wurde auch in die Wahlurne geworfen. Man wartet hier noch auf eine Entscheidung in Germersheim.