Der Nachfolger von Bürgermeister Dieter Adam wird am Sonntag bestimmt. Über ein Drittel der Wahlberechtigten hat schon per Brief gewählt.

Am 11. September ist Wahlsonntag. Dann entscheiden die Bürger der Verbandsgemeinde Bellheim über die Nachfolge von Bürgermeister Dieter Adam (FWG). Der wird sich am Jahresende vorzeitig von seinem Amt zurückziehen. Kandidaten sind Rüdiger John (ÖDP), der von CDU und SPD unterstützt wird, sowie Gerald Job (FWG).

Rüdiger John. Foto: gs Von den 13.961 Einwohnern (bei der Bürgermeisterwahl 2017 waren es 13.866) sind 10.862 (10.903) wahlberechtigt; davon 6857 (6846) in Bellheim, 821 (833) in Knittelsheim, 1477 (1486) in Ottersheim und 1707 (1738) in Zeiskam. Machten bei der Bürgermeisterwahl vor fünf Jahren 22 Prozent der Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch, so sind es bisher (Stand Dienstag) etwa 36 Prozent der Wahlberechtigten, informierte die Verbandsgemeindeverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ. Auch wenn der Briefwahlanteil bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr bei 55,6 Prozent gelegen habe, vermutlich coronabedingt, so könne die Tendenz zur Briefwahl als weiter steigend betrachtet werden. Briefwahlunterlagen können per E-Mail: wahlen@vg-bellheim.de oder noch am Freitag, 8 bis 18 Uhr, im Rathaus in Bellheim beantragt werden; Abholung der Unterlagen am Samstag wird empfohlen. Wer wegen einer plötzlichen Erkrankung am Urnengang verhindert ist, kann den Antrag auch am Wahltag noch bis 15 Uhr im jeweiligen Stimmbezirk stellen. Wahlbriefe können bis Sonntag, 17 Uhr, im Rathaus (Briefkasten) oder bis 18 Uhr im jeweiligen Wahllokal abgegeben werden.

114 Wahlhelfer

Den Urnengang können die Wähler am Sonntag von 8 bis 18 Uhr antreten; in dieser Zeit sind die Wahllokale in Bellheim in der Spiegelbach- und in der Fortmühlhalle, im Knittelsheimer Gemeindehaus, in Ottersheims Schul- und Kulturhalle sowie Zeiskams Fuchsbachhalle geöffnet. Von den insgesamt 114 Wahlhelfern kommen 63 in Bellheim, 19 in Zeiskam und je 16 in Knittelsheim und Ottersheim zum Einsatz. Über den Ausgang der Wahl können sich die Bürger am Sonntagabend ab 18 Uhr entweder vor Ort in der Bellheimer Spiegelbachhalle informieren, wo ein Bildschirm aufgestellt werden soll, oder online.

Die Bürger haben die Wahl zwischen Gerald Job und Rüdiger John, die vor wenigen Tagen bei der vom Gewerbeverband veranstalteten Podiumsdiskussion aufeinandertrafen. John ist verheirateter Vater von zwei Kindern, seit Donnerstag 45 Jahre alt und selbstständiger Berater von kleinen und mittleren Verkehrsunternehmen. Der gebürtige Rüsselsheimer lebt seit einigen Jahren in Bellheim, wo er als Ortsbeigeordneter für die Kitas, die Grundschule und den Hort zuständig ist. Job ist verheirateter Vater von vier Kindern, 54 Jahre alt und arbeitet bei der AOK. Er ist Ortsbürgermeister von Ottersheim und Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde.

Für acht Jahre

Derjenige, der als Sieger aus der Wahl hervorgehen wird, wird am 1. Januar kommenden Jahres als für acht Jahre gewählter hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bellheim sein Amt antreten.