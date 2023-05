Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon seit Jahrzehnten beleuchtet Gerd Balzer die Neuburger Dorfgeschichte. Dabei ist er immer wieder auf kleine und große Schätze gestoßen. Jetzt hat er mit einigen Mitstreitern eine Ausstellung organisiert, bei der teilweise knapp 130 Jahre alte Fotos aus der Volks- und Grundschule zu sehen sind.

Wer Interesse an der Neuburger Dorfhistorie hat, wird in den kommenden Wochen in der protestantischen Kirche des Orts fündig. In dem Gotteshaus wird ab Sonntag, 20. September, eine Foto-Ausstellung