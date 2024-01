Es war Liebe auf den ersten Blick für Karlheinz Beutler, als er seine Christel auf einer Kerwe sah. Nach der Heirat zog das Paar vom Badischen in die Pfalz, wo sie mit der Familie heimisch wurden. Vor allem für Christel Beutler war die Zeit davor nicht immer einfach gewesen.

Die 78-jährige Christel wurde in Frankenstein in Schlesien geboren und als Baby 1945 mit ihrer Mutter aus der Heimat vertrieben. Mit dem Zug landeten sie zunächst in Wilthen bei Bautzen (ehemalige DDR), wo sie 1951 noch eingeschult wurde. Im selben Jahr folgte die Flucht nach Westberlin ins Übergangslager, von wo es weiter nach Helmstedt und dann nach Memmingen ging. „Hier erinnere ich mich noch gerne an die besondere Feier in der Schule zu meinem siebten Geburtstag“ erzählt sie der RHEINPFALZ. „Nach einem Jahr in Memmingen kamen wir dann in Daxlanden ins Lager, von wo wir nach Ersingen bei Pforzheim, heute Kämpfelbach, verteilt wurden und schließlich dort sesshaft wurden“, so Christel Beutler. In Pforzheim hat sie nach der Schulzeit Uhrmacherin gelernt.

Im August 1962 besuchte die 17-Jährige die Kerwe in Söllingen im Pfinztal und lernte ihren Karlheinz kennen. „Ich habe mich gleich in sie verliebt“, sagt der damals 18-Jährige der RHEINPFALZ. Der jetzt 80-jährige Bäckersohn aus Neureut hat nach seiner Schulzeit in Karlsruhe Autoelektriker gelernt. 1964 hat er seine Christel in Neureut geheiratet. „Das war vielleicht ein Aufwand, bis wir alle benötigten Unterlagen hatten, da wir beide noch nicht 21 waren“, blickt er zurück.

Bald kam Tochter Heike auf die Welt und er diente 18 Monate bei der Bundeswehr. 1967 wurde Sohn Uwe geboren und im selben Jahr wechselte Karlheinz Beutler beruflich zu Daimler in Wörth. Der Umzug nach Wörth ins neu gebaute Reihenhaus in der Silcherstraße geschah 1973. „Hier leben wir immer noch glücklich und zufrieden“, meint das diamantene Ehepaar, das 1981 noch den dritten Zuwachs mit Ingo bekam. Inzwischen haben die Beutlers auch vier Enkel – zwei Mädchen, zwei Jungen.

Gemeinsam treibt das Ehepaar gerne Sport. Jedes Jahr legen sie ihr Sportabzeichen ab – über 40 haben beide schon erhalten und sind dafür auch ausgezeichnet worden. Gemeinsam waren sie auf vielen Radtouren unterwegs, über 20 Jahre auch an der „Tour de Pamina“. Wie sie erzählen, haben sie gerne an Gewinnspielen der RHEINPFALZ teilgenommen und so manche Preise wie beispielsweise eine E-Bike-Tour gewonnen. Seit über 25 Jahren ist Christel Beutler Übungsleiterin in der Leichtathletikabteilung des TV Wörth, wo sie immer noch die Kleinkinder betreut ebenso wie bei der Turnabteilung. Sie engagiert sich auch in der evangelischen Kirche und singt bei den Living Voices. Karlheinz Beutler nimmt aktiv am Jedermannsturnen der Turnabteilung des TV Wörth und beim Training der Leichtathletikabteilung teil, ist beim Obst- und Gartenbauverein dabei und auch schon jahrelang beim Gesangverein Männerchor – allerdings als passives Mitglied. Außeerdem spielt er gerne eine Runde Skat nach dem Turnen.