Die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth schließt zum ersten Mal eine Kooperationsvereinbarung schriftlich mit einem Unternehmen ab. Partner sind die Diakonissen Speyer, hier im Besonderen die Einrichtungen Pfarrer-Johann-Schiller-Haus in Wörth und Willi-Hussong-Haus in Kandel. Darin verpflichten sich beide Seiten „alles in ihren Möglichkeiten stehende zu tun, den Schülern einen Praktikums- und/oder Ausbildungsplatz im Bereich der Pflege (eventuell auch der Hauswirtschaft) zu vermitteln.“

Die Vertragspartner stellen eine Ausbildungsgarantie für je zwei Schüler pro Einrichtung in Aussicht, wenn der Schüler den Verpflichtungen des Vertrages, die sich aus dem Punkt „Pflichten des Schülers“ ergeben, nachkommt. Die Diakonissen Speyer bieten Schülern die Möglichkeit, auch im Rahmen von Praktika einen Einblick in die Berufsfelder der Pflege und eventuell der Hauswirtschaft zu bekommen. Zur Erlangung eines Ausbildungsangebotes für die dreijährige Pflegeausbildung sollten die Schüler mindestens befriedigende Leistungen im Durchschnitt haben und in keinem Fach mangelhafte. Außerdem ist eine mindestens gute Beurteilung aus den Praxiseinsätzen bei den Diakonissen Speyer erforderlich.

„Man kann in letzter Zeit immer wieder den Medien entnehmen, wie dringend solche Kooperationen innerhalb des Sozial-Pflege-Bereiches anzustreben sind und wie wichtig es ist, Auszubildende für diese Bereiche zu finden“, sagt der für die Berufsorientierung der Carl-Benz-Schule zuständige Lehrer Alexander Schnur. Der Vertrag wird am 16. September 13.30 Uhr in der Schule unterzeichnet.