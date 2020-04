Den Fortbestand der Beratungsangebote des Diakonischen Werks Pfalz in der Fläche zu sichern, ist erklärtes Ziel des Strategieprozesses, in dem sich das Werk befindet. Die vormalige Abteilung Soziales und Freiwilligendienste ging im Vorstandsbereich Soziales, Kindertagesstätten und Freiwilligendienste auf, der von Pfarrerin Sabine Jung geleitet wird. Gregor Höpfner verantwortet den Vorstandsbereich Finanzen, Personal und Organisation. Vorstandsvorsitzender ist Landespfarrer Albrecht Bähr. Neu ist zudem die Berufung von drei Regionalleitungen, die für die Organisation und Leitung der Häuser der Diakonie verantwortlich sind.

Die Sozialpädagogin, Erzieherin und Mediatorin Petra Michel ist die neue Regionalleiterin Ost und damit zuständig für die Häuser der Diakonie Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer-Germersheim mit den Außenstellen in Limburgerhof, dem Psychosozialen Zentrum Pfalz für Geflüchtete in Ludwigshafen und den Mitarbeitenden der Diakonie in der Afa Speyer.

Neben den nahezu 60 hauptberuflich Mitarbeitenden ist sie auch zuständig für viele Ehrenamtliche, insbesondere Sprachmittler und Mitarbeitende im Mehrgenerationenhaus Ludwigshafen. Michel ist bereits seit 1996 beim Diakonischen Werk tätig, im Kinderschutzdienst, der Trennungs- und Scheidungsberatung, den Interventionsstellen in Ludwigshafen und Kaiserslautern und seit April 2015 als Leiterin des Hauses der Diakonie Ludwigshafen.