Das Deutsche Straßenmuseum im Zeughaus der historischen Festungsanlage in Germersheim (Zeughausstraße 10) lädt für Sonntag, 12. April, 14 Uhr, zu einer Reise durch die Geschichte der Straße ein. Laut Mitteilung folgt die von Gäste- und Museumsführerin Michaela Stöhr geleitete, etwa 90-minütige Frühjahrsführung der geschichtlichen Entwicklung hin zur modernen Straßen. Material, Techniken, Baustellen, Materialprüfungen, Recycling und Großmaschinen werden ebenso präsentiert wie Straßenwartung und Vermessung. Der komplett überarbeitete und 2025 neu eröffnete Ausstellungsbereich zum Tunnel- und Brückenbau und Ingenieurwesen lockt mit Mitmachstationen. Die Teilnahme kostet neun Euro (ermäßigt sechs Euro, Kinder zwei Euro). Um Anmeldung per E-Mail an michaela.stoehr@naturfuehrer-pfalz.de oder granacher@strassenmuseum.de wird gebeten.