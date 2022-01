Das Unternehmen Deutsche Glasfaser eröffnet am Dienstag, 11. Januar, einen neuen Servicepunkt in der Hauptstraße 139. Hier beantwortet ein Fragen rund um den Glasfaserausbau. Geöffnet ist der Servicepunkt jeden Dienstag von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr. Das Baubüro in Kuhardt ist seit Dezember geschlossen, teilt das Unternehmen mit.