Der Ausbau des Glasfasernetzes durch die Deutsche Glasfaser beginnt früher als geplant. Bereits ab dieser Woche kann es losgehen. Die Hausbegehungen beginnen jetzt. Für einen etwa 30-minütigen Termin zur Hausbegehung werden alle Kunden vom Bauunternehmen Zener kontaktiert. Dabei werden laut Deutsche Glasfaser alle wichtigen Installationsorte abgestimmt, Leitungswege besprochen und persönliche Wünsche berücksichtigt.

Im ersten Ausbauschritt werden Leerrohre in die Straßen eingebracht. Sobald diese verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es während der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch zu schließen, da diese unter Umständen ein weiteres Mal geöffnet werden müssen. Erst am Ende der Arbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Ortsgemeinde abgenommen. Zum Baustart werden nun planmäßig zwei Kolonnen mit jeweils etwa 6 Mitarbeitern unterwegs sein. Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße, werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert.

Die Mitarbeiter des Baubüros von Deutsche Glasfaser in Kuhardt, Rülzheimer Straße 2a, stehen für alle Fragen und Anregungen zum Bau sowie zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Das Baubüro in Kuhardt hat Dienstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.