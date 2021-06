Die vierte Auflage des deutsch-französischen Bauern- und Genussmarkts in Bellheim muss wegen Corona nach 2020 nun auch dieses Jahr ausfallen. Geplant war einmal der kommende Sonntag, 13. Juni. Laut Esther Grüne, Geschäftsführerin des Südpfalz-Tourismusvereins der Verbandsgemeinde Bellheim, soll ein neuer Anlauf im nächsten Jahr unternommen werden: am letzten Sonntag im April. An diesem Sonntag soll der Bauernmarkt dann auch in den Folgejahren stattfinden.