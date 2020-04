Der deutsch-französische Bauern- und Genussmarkt, der in Bellheim am 21. Juni hätte stattfinden sollen, fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Nächster Termin ist nach Mitteilung des Südpfalz Tourismusvereins der Verbandsgemeinde am Sonntag, 13. Juni 2021. Basierend auf der geltenden Verordnung, bestehe leider kein Spielraum für eine andere Entscheidung der Verwaltung. Auch das Bemühen, eine hygienisch abgestimmte Durchführung des Marktes zu ermöglichen, ändere daran nichts. Die knapp 70 Standbetreiber aus der Region und aus Frankreich seien bereits schriftlich informiert worden.