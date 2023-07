Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Der Karlsruher Franzose Swaroop Rao ist mit 30 Jahren halb so alt. Ohne das DFJW wäre er nicht das, was er heute ist. Der junge Mann hat einen faszinierenden Lebensweg hinter sich, wie Sie HIER lesen können.