Der Jugendmigrationsdienst (JMD) Germersheim bietet auch während der Pandemie Deutschkurse an. Sie finden online statt. Der Jugendmigrationsdienst (JMD) Germersheim des Internationalen Bundes, bietet Jugendlichen und jungen Migranten im Alter von 12 bis 27 Jahren kostenlose Sprachförderung Deutsch für Anfänger und Fortgeschrittene an. Kontakt: Joachim Petermann, 07274 94 997 -23 (Beratung auch in Englisch), joachim.petermann@ib.de, Skype: live:.cid.b3e5fcdd9b64801e. Außerdem bietet der JMD kostenlose Beratung und Begleitung zur Orientierung in Deutschland an. Kontakt: Internationaler Bund, IB Südwest gGmbH, Jugendmigrationsdienst Germersheim, August-Keiler-Straße 29, 76726 Germersheim, E-Mail: jmd-germersheim@ib.de, Heimatseite: www.jmd-germersheim.de.