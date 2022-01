Der Andrang lässt auch bei den Impfbussen nach: Der Impfbus stand am Freitag vor der Tür, der Impfvorgang wurde in der Festhalle durchgeführt. Am Schluss waren es 55 Impfungen mit den verschiedensten Impfstoffen, davon drei Erstimpfungen, mehrere Zweitimpfungen und der größte Anteil waren die Auffrischungsimpfungen (Booster).

Um 8.30 Uhr stand der erste Impfling vor der Tür. Bis zum Mittag waren es 23. Die letzten vier kamen ganz kurz vor 17 Uhr und konnten nicht mehr aufgenommen werden. Vorher waren noch acht Impflinge um 16.45 Uhr erschienen, darunter einer zur ersten Impfung. Um diese Zeit wird eigentlich mit dem Abbau begonnen, weshalb das etwa 10-köpfige mobile Impfteam SÜW bittet, dass als Annahmeschluss schon 16.30 Uhr gemeldet werden soll. Die zu impfenden Personen kamen zum Teil von Wörth, aber auch von außerhalb.