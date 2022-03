24 Unfälle mehr als im Jahr 2020. Das verzeichnet die neue Verkehrsunfallstatistik 2021, die die Polizeiinspektion Germersheim am Montagnachmittag veröffentlicht hat. Insgesamt gab es 1808 Unfälle im vergangenen Jahr. Deutlich rückläufig ist die Zahl der Schwerverletzten mit 19 (49 im Jahr 2020). Hauptunfallursache bleibt das Thema Abstand mit 422 Unfällen (minus 153). Die Gesamtzahl der Unfälle mit Wildbeteiligung stieg auf 290 Unfälle (2020: 177) – ein Zuwachs um 63,8 Prozent. Eine mögliche Ursache, so schätzt die Polizei, könnte die gestiegene Wildpopulation sein. Einen Verkehrstoten weist die Statistik aus. Ein Fahrradfahrer, der bei geschlossener Schranke und nach der Einfahrt einer S-Bahn den Bahnübergang in Lingenfeld überqueren wollte und dabei von einem durchfahrenden Güterzug erfasst worden war.