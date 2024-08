Im Juli waren im Landkreis 3621 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 193 Personen, beziehungsweise 5,6 Prozent mehr als im Juni und 492 Personen oder 15,7 Prozent mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 4,6 auf 4,8 Prozent gestiegen. Im Juli 2023 lag sie bei 4,2 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen sei sowohl in der Arbeitslosenversicherung als auch in der Grundsicherung gegenüber dem Vorjahr gestiegen, heißt es in der Mitteilung. So zählte die für den Rechtskreis der Arbeitslosenversicherung zuständige Agentur für Arbeit im Juli 1766 arbeitslose Menschen. Gegenüber Juli 2023 waren dies 313 Personen, beziehungsweise 21,5 Prozent mehr. Beim für den Rechtskreis der Grundsicherung zuständigen Jobcenter sind aktuell 1855 Frauen und Männer als arbeitslos registriert und damit 179 Personen, beziehungsweise 10,7 Prozent mehr als vor zwölf Monaten.

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Germersheim 197 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 29 mehr als im Juni, jedoch 73 weniger als im Juli des vergangenen Jahres.