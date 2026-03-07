Um den Haushalt des Landkreises wurde 2025 monatelang gerungen. Nun wurde das Zahlenwerk 2026 quasi blitzschnell genehmigt. Dabei sehen die Zahlen nicht besser aus.

Von „katastrophalen Zahlen“ hatte Landrat Martin Brandl (CDU) mit Blick auf den Haushalt 2026 gesprochen. Das verhieß mit Blick auf die Genehmigung erstmal nichts Gutes. Denn Anfang Mai 2025 hatte Brandl den Haushalt 2025, der noch unter der Ägide seines Vorgängers Fritz Brechtel, entstanden war, mit einer „globalen Beanstandung“ zurückbekommen. Das bedeutete, dass die Landesbehörde sich erst gar nicht in die Details vertieft, sondern die Einnahmenseite und die finanzierenden Kommunen in Visier genommen hatte. Dabei ging es zum Beispiel um eine Erhöhung der Kreisumlage und die Anhebung der Hebesätze. In Terminen von Kreisausschuss und Kreistag, die eher Krisensitzungen ähnelten, musste also gerungen und nachgebessert werden. So wurde zum Beispiel die Schwimminitiative des Kreises eingedampft und die Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Ende Juni 2025 kam endlich das Schreiben, dass der Haushalt genehmigt ist.

Das neue Zahlenwerk sah nicht wirklich besser aus. Doch nun kam am Freitag die frohe Botschaft, die da lautete: „Die Kommunalaufsicht (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, ADD) hat den Haushalt des Landkreises Germersheim für 2026 genehmigt“ – Anfang März! Die Genehmigung erfolge laut ADD „trotz des hohen Defizits“, da vor allem fremdbestimmte Aufgabenfelder verpflichtend zu erfüllen seien und weitere Faktoren wie Konsolidierungsbemühungen, beziehungsweise eine über dem Landesdurchschnitt liegende Kreisumlage anerkannt würden, heißt es in der Mitteilung des Kreises.

Kosten sind „fremdbestimmt“

Tatsächlich gibt es drei Punkte, sogenannte Produkte, die einen Großteil der Kosten ausmachen, die von Mainz oder Berlin „fremdbestimmt“ sind: Die Ausgaben für die Kindertagesstätten, für die die Vorgaben vom Land kommen. Die Eingliederungshilfe, die dazu beitragen soll, dass Menschen mit einer Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, und die über ein Bundesgesetz geregelt ist. Und die Hilfen zur Erziehung, für die es nur noch einen Festbetrag des Landes gibt. Eine Einschränkung von Seiten der ADD betrifft die Höhe des Investitionskredits, der zunächst mit einem Teilbetrag genehmigt ist.

Chronische Unterfinanzierung

Landrat Martin Brandl stand seit der „globalen Beanstandung“ mit der Landesbehörde in engem Kontakt und konnte offensichtlich in den Gesprächen überzeugen. Nun wird er mit den Worten zitiert, dass es gut sei, dass die ADD die Kraftanstrengung erkenne und man wichtige Investitionen angehen könne. Dennoch sollten die vergleichsweise schnelle Genehmigung und – beispielsweise – einmalige Zuschüsse für 2025 und 2026 des Landes aus dem Programm „Handlungsstarke Kommunen“ nicht davon ablenken, dass landesweit „eine chronische Unterfinanzierung der Kommunen“ bestehe. Alle eingeleiteten Gegensteuerungsmaßnahmen und Verbesserungen bei den hohen Ausgangsdefiziten reichten nicht aus, um das wachsende Defizit einzudämmen, kritisiert der Landrat. Entsprechend bleibt Brandl bei der Forderung gegenüber Bund und Land, „endlich für eine angemessene Finanzausstattung der gesamten kommunalen Familie zu sorgen“.