Petrus hat das „Loschter Handkeesfescht“ wieder einmal mit Sonne verwöhnt. Und ein ganz besonderer Gast ließ die Veranstalter besonders strahlen.

Nach zwei Tagen strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen auf dem Handkeesfescht im Maiblumenwald bei Lustadt war Anette Kloos, Vorsitzende des Handkeesfeschtvereins, gar nicht böse über den Regen in der Nacht zum Sonntag; zumal er morgens aufhörte. „Dann ist der Platz nicht so staubig“, konnte sie dem Nass durchaus Positives abgewinnen. Außerdem waren die Helferinnen und Helfer am Morgen bereits fleißig und hatten Tische und Bänke trocken gewischt und den „Handkeesfescht“-Platz gereinigt, der an den beiden Tagen zuvor von vielen Menschen dicht bevölkert worden war.

Am frühen Samstagnachmittag kam zusammen mit dem Bellheimer Lord noch eine weitere Persönlichkeit aufs Handkeesfescht: der designierte Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelte es sich um keinen offiziellen Besuch, sondern eher um einen privaten. Er folgte der Einladung einer jungen Parteifreundin aus Lustadt. Auf dem Handkeesplatz zählten laut Kloos neben seinen Personenschützern zahlreiche Parteifreunde zu seiner Begleitung. Viele Festbesucher hätten ihn erkannt und den Hals gereckt, um ihn besser sehen zu können. Zumal sein Besuch über Lautsprecher bekannt gemacht worden sei. Es seien jede Menge Fotos geschossen worden. Hunger und Durst musste der Landesvater in spe bei seinem etwa zweistündigen Aufenthalt nicht leiden. „Er hat ein Handkeesbrot bekommen, eine Schorle und einen Stein Bier“, so Kloos. Schnieder habe sich vom Handkeesfescht und dem Festplatz im Maiblumenwald beeindruckt gezeigt. „Es hat ihm gefallen.“

Weniger schön war ein Zwischenfall, der sich laut Kloos am Freitagmittag ereignete. Ein offenbar Betrunkener hat nach ihren Angaben mit Gläsern um sich geworfen und dabei zwei Personen verletzt. Der Sicherheitsdienst habe die Lage im Blick gehabt und den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.