Derzeit gelten 406 Menschen im Landkreis als nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, darunter sind 36 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 918 Menschen infiziert. 13 Menschen sind verstorben, 499 Menschen gelten als gesundet. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ist laut Landesuntersuchungsamt leicht auf 175,2 gesunken.

Außerdem wurden weitere Fälle in Bildungsstätten bekannt: Nach einem positiven Fall in der Kindertagesstätte Regenbogen in Rülzheim sind eine Gruppe und mehrere Erzieher in Quarantäne. Die Ermittlungen des Gesundheitsamts dauern noch an nach je einem positiven Fall an der Integrierten Gesamtschule Rülzheim und der Eduard-Orth-Grundschule Germersheim.

Die Statistik: