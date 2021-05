Vor 75 Jahren, in den letzten Kriegstagen, wird der Kirchturm der protestantischen Kirche in Weingarten stark beschädigt. Später wird er durch den Zwiebelturm ersetzt. Hermann-Josef Settelmeyer hat den Bau als Kind erlebt.

Weingarten. Die Gemeinde Weingarten musste an den Kriegshandlungen der letzten Tage mehr leiden als umliegende Gemeinden, weil die deutsche Heeresleitung die Bodenwellen von zwei Bächen nutzen wollte, um die Alliierten aufzuhalten und noch möglichst viele Menschen und Gerät bei Germersheim über den Rhein zu schaffen. Als die von Freisbach her anrückenden Amerikaner Widerstand spürten, überzogen sie den Ort mit einem vierstündigen Trommelfeuer von Fliegern und Panzern. Neben zahlreichen Wohnhäusern und Scheunen waren auch beide Kirchen stark betroffen: Die katholische Kirche brannte ganz ab, der Turm der protestantischen Kirche erhielt Treffer in Mauerwerk und Spitze.

Bereits fünf Jahre später wurde wenige Meter südlich von den Ruinen die neue katholische Kirche eingeweiht (wir berichteten zum 70. Jubiläum am 17. Juli 2020). Am Turm der protestantischen Kirche musste zunächst ein großes Mauerloch geschlossen werden, dann wurde der alte Spitzturm abgetragen und in den nächsten Monaten durch einen schönen Zwiebelturm ersetzt, der seitdem zusammen mit dem benachbarten Pfarrhaus die wohl schönste Ansicht von Weingarten bildet.

Ich ging ab Sommer 1947 als Drittklässler in das Schulhaus genau gegenüber (heute protestantisches Gemeindehaus) und konnte die Arbeiten im Schulhof aus nächster Nähe miterleben. Weingarten hatte zum Glück einen tüchtigen Zimmermann, Hans Walther. Der wohnte am Ende der Schlossgasse, dort, wo die Pfannkuchen nur auf einer Seite gebacken werden (Kinderscherz: weil auf der anderen Seite keine Häuser stehen). Dadurch hatte ich das Glück, ein seltenes Schauspiel beobachten zu können und damit meine ich nicht die Panzerfäuste, die frei zugänglich herumstanden, sondern das langsame Wachsen des neuen Zwiebelturms. Immer wenn wir zur Pause in den Hof kamen, konnten wir beobachten, wie die Handwerker ihre Balken richteten. Eine besondere Kunst war es, die Rundungen aus den Balken herauszuhauen, über die dann später oben die Bretter gelegt wurden. Das war so interessant, dass wir dabei das Herumrennen im Pausenhof vergaßen. Wohl einige Wochen ging das so, dann war alles fertig. Der Turm wurde über die Straße transportiert und dort hochgezogen. Langsam wuchs die Zwiebel mit einer Spitze darüber, zunächst noch in sehr heller Holzfarbe.

Dann kam der Schieferdecker. Das war ein richtiger Artist. Von der Spitze herunter hingen zwei Seile und dazwischen war ein Brett wie eine kleine einfache Kinderschaukel. Darauf saß er, konnte ganz um den Turm herumwandern, sich hochziehen oder herablassen und dabei die grauen Schieferplatten anbringen. Wenn er Lust hatte, stieß er sich ab und machte einen kleinen Ausflug ähnlich wie wir an der Kerwe auf der Kettenreitschule. Oft blieben wir Kinder eine ganze Weile unten auf der Straße stehen, um ihm bei seiner Arbeit und seinen atemberaubenden Kunststücken zuzuschauen.

Zum Schluss wurde eine metallene Haube gefertigt, die man über die Turmspitze stülpen konnte. Darauf war eine Kuppel, darüber ein Kreuz und zum Schluss ein Wetterhahn. Begleitet von einer großen Kinderschar wurde das Kunstwerk durch den Ort getragen und in allen Häusern vorgestellt, damit man es aus der Nähe bewundern konnte und mit einer kleinen Spende beim Wiederaufbau helfen. Danach kam das Metallteil auf die Turmspitze. Wie, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass es unser Artist war, der zum Abschluss auf dem Kreuz einen Handstand machte. Es ist mir trotz meiner erst acht Jahre im Gedächtnis geblieben. Ob dann gleich im Zusammenhang mit der Einweihung oder erst etwas später, jedenfalls kam auch die weltberühmte Artistenfamilie Traber, spannte ein Seil von der Spitalgasse zum Turm und ein junger Artist fuhr hinauf mit einem Motorrad. Die Felgen hatten keine Reifen und liefen ähnlich wie Räder einer Seilbahn auf dem Tragseil. Unten am Rad war ein Metallgestell. Darauf turnte eine junge Artistin und zeigte Kunststücke, wie man sie sonst nur im Zirkus am Hochtrapez bewundern kann.

Hans Walther hat noch weitere Zwiebeltürme gebaut, beispielsweise in Wörth. Es war ein Glück, einem solchen Künstler als Kind zusehen zu können.

Aus dem Buch „Vom Weiher zur Schließ“ von unserem Autor, das zum 1250. Ortsjubiläum von Weingarten erscheinen wird.