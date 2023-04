Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Standort Maximiliansau des CJD hat man sich erfolgreich den Herausforderungen des Pandemie-Alltags gestellt. Das digitale Handwerkszeug wurde aufgerüstet und der Betrieb aufrechterhalten. Zudem kam es hier in den Monaten seit Beginn der Infektionswelle zu keiner einzigen Ansteckung. Dass hierbei Verantwortliche und Teilnehmer mit den digitalen Lehr- und Lernformen so gut zurechtkommen, ist keine Selbstverständlichkeit.

„Ich komme gut klar, er erklärt alles super“, sagt Sarah Köhn. Sie hat hier erst vor wenigen Tagen ihre Tischlerausbildung begonnen und sitzt jetzt zu Hause, während sie mit ihrer