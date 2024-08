Die Zurückweisung einer weltlichen und westlich geprägten Ordnung hat nichts mit Integration zu tun. Der Preis verliert dadurch an Wert.

IGMG Germersheim ist Teil der Milli-Görüs-Bewegung. Diese Bewegung wird vom Verfassungsschutz in mehreren Bundesländern beobachtet. Den Preis für Integration des Beirats für Migration in Germersheim soll der Vereinigung nun verliehen werden. Als Grund wird genannt, dass IGMG Veranstaltungen anbietet, die Brücken schlagen sollen. Zuletzt war es ein gemeinsames Essen zum Fastenbrechen.

Doch reicht ein Essen für die Bürger der Stadt, um von Integration zu sprechen? Nein. Einladungen zu so einem Essen gab es in der Vergangenheit auch von der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) in Germersheim. Die bisherigen Träger des Integrationspreises waren der Verein Interkultur mit Pauken im Park, wo Kindern aller Nationen bei Defiziten durch Unterrichtsausfälle während der Corona-Zeit geholfen wurde. Oder das Hippy-Projekt des Kinderschutzbundes, bei dem Eltern ihre Vorschulkinder im Alter von 4 bis 6 Jahren „fit für die Schule machen“ und gemeinsam mit dem Kind die deutschen Sprachkenntnisse verbessern.

In Germersheim leben Menschen aus über 100 Nationen. Im Beirat für Migration sind vielleicht drei bis sechs Nationen vertreten. Das Leitbild des Gremiums besagt, dass es sich für das friedliche Zusammenleben von Menschen aller Religionen und ethnischer Herkunft in der Stadt einsetzt. Und: „Wir sprechen uns entschieden gegen jede Diskriminierung und Ausgrenzung aus.“ Das steht jedenfalls laut den Meinungen des Verfassungsschutzes im Widerspruch zu den Lehren der ideologischen Leitfigur Necmettin Erbakan. Sich davon zu distanzieren, wäre wünschenswert. Doch das kann IGMG nicht, denn sie verehren Erbakan. Wird der Preis an Milli Görüs verliehen, verliert der Preis deutlich an Wert.