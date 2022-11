Die Fächerstadt zeigt sich ab Donnerstag wieder als Weihnachtsstadt. Dann eröffnet der Weihnachtsmarkt am Marktplatz. Doch nicht nur dort kommt vorweihnachtliche Stimmung auf.

Die wichtigste Nachricht war schon vor einigen Tagen durchgesickert, der Fliegende Weihnachtsmann kehrt auf den Karlsruher Christkindlesmarkt zurück. Ab Donnerstag, wenn um 11 Uhr die 90 Buden auf dem Marktplatz und dem Friedrichsplatz erstmals öffnen, wird bis zum 23. Dezember an jedem Tag der Weihnachtsmann um 17 und 19.30 Uhr über den Marktplatz fliegen. Was übrigens nicht so einfach war. Der Startpunkt auf dem Dach des „Hotel am Markt“ musste statisch ertüchtigt werden, denn bisher „flog“ Hochseilartist Falko Traber mit seinem Weihnachtsschlitten vor dem Naturkundemuseum durch den Himmel.

Nun aber ist der Christkindlesmarkt nach vielen Baustellenjahren wieder in voller Pracht zurück auf dem Marktplatz, gerade rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum. Was damals mit 24 Ständen und durchaus kritisch beäugt gestartet wurde, hat sich längst zu einem touristischen Markenzeichen der Stadt entwickelt. Inzwischen feiert Karlsruhe sich als Weihnachtsstadt, denn neben dem Christkindlesmarkt gibt es weiterhin die Waldweihnacht auf dem Friedrichsplatz, das weihnachtliche Kinderland vor St. Stephan, die „Winterzeit“ vor dem Schloss, den Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Durlach und auch den Winterzauber auf dem Turmberg.

Energiekrise hinterlässt Spuren

Über 70 Organisationen und Unterstützer haben sich wieder zusammengefunden, um nach zwei Jahren mit teils drastischen Corona-Einschränkungen wieder eine halbwegs normale Vorweihnachtszeit zu feiern. „Das Netzwerk hat über die Corona-Zeit hinweg gehalten“, freut sich Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz. Zwar hat der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energieknappheit ihre Spuren hinterlassen, doch das gilt als verkraftbar. Eine Stunde früher als in der Vergangenheit werden in den Weihnachtsständen, aber auch bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bereits um 21 Uhr die Lichter ausgehen. Und auch das Kinderland wird in diesem Jahr bereits am 23. Dezember seine Pforten schließen.

Rollschuh- statt Schlittschuhbahn

Ebenfalls der Energiekrise geschuldet ist der Verzicht auf die Eisbahn vor dem Schloss, stattdessen gibt es dort die größte, mobile Rollschuhbahn Deutschlands. Gefahren werden kann dort mit eigenen Rollschuhen und solchen, die man leihen kann. Was übrigens gar nicht so einfach war, wie Chef-Organisator Martin Wacker in einem Nebensatz verrät. „Wir waren schließlich nicht die einzigen, die diese Idee hatten.“ Andererseits können man sich nun aber auch vorstellen, eine solche Rollschuhbahn auch in anderen Jahreszeiten aufzubauen. Jede Krise berge Chancen für neue Ideen.

Weihnachtsexpress fährt durch die City

Doch zunächst gilt es, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Dazu gehören auch zahlreiche Konzerte, speziell in den Kirchen, wo Musik von Bach eine Hauptrolle spielen wird. Ein 40 Meter hohes Riesenrad mit verglasten Gondeln wird wieder auf dem Marktplatz stehen und auch die Kinderbackstube wird wieder am Marktplatz eröffnet. In Durlach gibt es wieder den beliebten Mittelalterliche Weihnachtsmarkt und auch das Stadionsingen ist wieder fest eingeplant. Dieses Jahr aber erstmals im Wildparkstadion (11. Dezember, 17 Uhr). Durch die straßenbahnfreie Innenstadt wird an Samstagen zudem ein „Weihnachtsexpress“ mit 45 kostenlosen Sitzplätzen fahren.

Aktuell kann ohne Corona-Einschränkungen auf Weihnachten hin gefiebert werden und Marktamtsleiter Armin Baumbusch ist zuversichtlich, dass sich daran nichts ändert. Und falls doch, dann sei man darauf vorbereitet. Im vergangenen Jahr habe man dieses Problem schließlich auch gemeistert