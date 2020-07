Der Walderlebnispfad des Naturschutzverbandes Südpfalz (NVS) ist nun auch offiziell Projekt der Dekade „Biologische Vielfalt“ der Vereinten Nationen. Damit vor allem Schüler lernen, warum der Wald geschützt werden muss, gibt es analoge Rucksäcke und digitale Texte fürs Smartphone.

Landrat Fritz Brechtel ist hin und weg: „Das ist ein schöner Termin, denn man ist ja in der freien Natur.“ Und da hat er recht. Die Sonne scheint, die Vögel singen und die Schnaken stechen – mehr Natur geht eigentlich nicht in der Rheinebene. Und dann kommt sogar noch eine Reiterin vorbei und reitet gemächlich durch die kleine Versammlung. „Ach wunderbar, hier ist die Welt noch in Ordnung“, freut sich Brechtel.

Nicht nur er darf aber sich an diesem Vormittag freuen, sondern auch Christiane Hilsendegen und Walter Frey. Denn die beiden haben 2004 den vormaligen Waldlehrpfad wiederbelebt und ihm eine neue Prägung gegeben. Während sich die ehemalige Realschullehrerin Hilsendegen mehr in das pädagogische Konzept einbrachte, sorgte Frey für die praktische Umsetzung. Nun steht die Versammlung gerade vor der mächtigen „Baumsuchmaschine“, die Frey nach all den Jahren noch immer so darstellt, als ob sie erst gestern aufgestellt worden sei. „Hier wird nicht der pädagogische Zeigefinger erhoben, sondern ein spielerisch-aktiver Zugang ermöglicht“, betont Brechtel in seiner kurzen Ansprache.

Den Wald auch digital erleben

Hilsendegen und Frey pflegen und verwalten den Bestand des Pfades nicht nur, sondern sie möchten ihn auch mit neuen Ideen in die Zukunft führen. So soll es für die über eine Strecke von 1,7 Kilometern führenden zwölf Stationen künftig auch über das Smartphone abzurufende Hörtexte geben. „Weil wir nicht stehenbleiben wollen und schon damals revolutionär waren“, sagt Hilsendegen nun. Brechtel nimmt das Stichwort dankbar auf und sichert dem NVS für diese digitale Mobilmachung finanzielle Unterstützung zu. Die Umstehenden klatschen und Hilsendegen bekennt mit einem Strahlen: „Damit haben wir jetzt nicht gerechnet!“

Doch auch ohne die digitale Mobilmachung ist der Walderlebnispfad ein Vorzeigeprojekt. Getreu dem naturpädagogischen Ansatz kann biologische Vielfalt mit allen Sinnen erfahren werden. Sogar „Forscher-Rucksäcke“ werden auf Anfrage gestellt. Hierin sind zahlreiche Materialien und Hilfsmittel wie Lupe oder Fernglas zu finden, um Bäume, Pilze und Insekten bestimmen zu können. Dazu gibt es einen zu selbstständigem Handeln motivierenden Laufzettel und eine sogenannte „Suche-Liste“.

„Natur muss man anfassen können“

Auch ohne diese praktischen Hilfsmittel muss heute so mancher Fahrradfahrer eine neue Situation entdecken. Denn solche Vollversammlungen wie jetzt sind auf dieser Strecke offenbar selten. In der Regel verlangsamen sie das Tempo und grüßen das Versammlungsdutzend freundlich. Nur ein Senior hat offenbar besonders wenig Zeit, klingelt sich den Weg frei und passiert den ungehörigen Volksauflauf sturen Blickes. Derweil spricht auch der NSV-Vorsitzende Kurt Garrecht ein paar Worte des Dankes an seinen Vorgänger Gerd Kümmel und die Sanierungsarbeiten der Gemeinde Ottersheim.

Doch ihm liegt auch etwas auf dem Herzen, das ihm wichtig ist und von diesem Walderlebnispfad offenbar so gelungen transportiert wird: „Wir können nur verstehen, was wir begreifen. Und zwar analog mit Anfassen, Schauen und Riechen. Nur so kann man erfahren, dass man etwas schützen muss.“ Hinterher spricht er noch von seiner Befürchtung, dass „die Kinder dieses haptische Begreifen nicht mehr lernen. Natur muss man anfassen und Vogelstimmen in der Natur hören können. Stattdessen gibt es nur diese immensen Daten-Informationsflüsse.“ Und wenn Kinder diese Neugier hätten, dann müssten sie dabei unterstützt werden. Wie mit diesem Pfad.

Info

Weitere Informationen unter: www.n-vs.de/walderlebnispfad

Vorgestellt wird das Projekt unter www.undekade-biologischevielfalt.de.