Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gewalt gegen Lehrer wird an deutschen Schulen zunehmend zum Problem. Im Kreis Germersheim schlagen die Lehrer noch nicht Alarm. Aber sie nehmen Veränderungen bei den Kindern und Jugendlichen wahr.

An sechs von zehn Schulen in Rheinland-Pfalz sind einer Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zufolge in den vergangenen fünf Jahren Lehrer beleidigt, belästigt oder bedroht worden. Eine