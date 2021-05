Wenn Emil Feldmann an einem frühen Sommervormittag zu seiner Ehefrau sagt, dass er nur mal kurz in den Garten geht, kommt es regelmäßig vor, dass er über Stunden draußen bleibt. „Dann bringe ich ihm drei, vier Stunden später eine Tasse Kaffee in sein persönliches Paradies hinaus“, ergänzt Elvira Feldmann. Denn ihrem Gatten und Herrn über eine Gartenfläche von rund 1100 Quadratmetern geht es wie vielen anderen leidenschaftlichen Gärtnern: „Bin ich in meinem Garten, vergesse ich einfach die Zeit.“

Das Säen, Pflanzen, Umsetzen, Hacken, Jäten oder Ausputzen ist für ihn nämlich keine Arbeit oder Last, sondern eine fast meditativ anmutende Auszeit vom sonstigen Lebensalltag. Sein Motto dazu ist auf der Terrasse zu lesen: „Wenn meine Seele Urlaub braucht, gehe ich in den Garten.“ Deshalb führt Feldmann gerne private Besucher durch sein blühendes Blumen- und überaus ertragreiches Gemüse- und Obst-Reich. Es liegt im alten Ortsteil der Gemeinde, grenzt mit einem Teilstück an den historischen Stadtgraben und bietet einen direkten Blick auf den Kirchturm St. Michael.

Die Geschichte des Feldmann’schen Gartens ist allein schon spannend, denn zum ursprünglichen Hausgarten kauften Elvira und Emil Feldmann noch drei Grundstücke dazu. Auf der vieleckigen Fläche finden sich unzählige Stauden, Hecken und Bäume, zu denen der Gärtner beim Rundgang unterhaltsame Anekdoten erzählt. Eine handelt von einem Apfelbaum mit Früchten, die außen und innen rot sind. Er kam als Wildling zu dem Mann mit dem tiefgrünen Daumen, der von der außergewöhnlichen Apfelsorte schon viele neue Bäumchen durch Pfropfen nachgezogen hat und ebenfalls an Gartenliebhaber verschenkt – gerne im Tausch gegen Schätze, der er noch nicht in seinem Reich hat. Einen weiteren Apfelbaum – „die Äpfel sind ganz klasse für Kuchen“ – habe er von seinem Vater zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen.

Spitzwegerich hilft bei einem Insektenstich

Das bunte Miteinander von Gemüse- und Blumenbeeten sowie Obsträuchern wird über Rasenwege oder kurzzeitig angelegte schmale Trampel-Pfade erschlossen. An ihnen ziehen sich Baumspaliere entlang, auf Klettergerüsten aus Holz und Metall strecken sich unterschiedliche Rebsorten und Ramblerrosen der Sonne entgegen. Ist Erntezeit, können sich die Feldmanns direkt aus ihrem Garten mit unterschiedlichen Himbeersorten, Erdbeeren, Johannis- oder Jostabeeren versorgen. Der Tisch für Gemüse ist reichlich gedeckt, denn es finden sich unterschiedliche Salatsorten, Zucchini, Gurken oder Mangold in den Beeten mit der fruchtbaren Erde. Wo er will, darf Rucola-Samen aufgehen und wachsen – genauso wie Physalis-Früchte, die sich im Garten von Emil Feldmann sichtbar wohlfühlen. Beim Kräuterbeet steht auch eine Pflanze, die eher zu den Wildkräutern zählt. „Doch Spitzwegerich muss es in jedem Garten geben!“, erklärt der Pflanzenkenner. Denn, so Feldmann, „der Saft aus den Blättern hilft super bei einem Insektenstich.“

Der Ertrag in der Erntezeit ist so reichlich, wie ein Blick auf die unzähligen Tomatenstöcke zeigt, dass Gemüse und Obst für den Winter eingekocht und haltbar gemacht werden. Ob Marmelade oder Tomatenmark – die Familie schmeckt ihren Garten auch in der dunkleren Jahreszeit. Apropos Geschmack: Total ins Schwärmen kommt das aktive Mitglied des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins bei seiner Lieblingskartoffelsorte „Violetta“. Sie hat eine lila Schale und entsprechendes Fleisch und munde einfach vorzüglich.

Gartenabfälle werden wieder zu Nährstoffen

Emil Feldmann kann, wie so viele andere leidenschaftliche Gärtner auch, „nichts wegwerfen, keine Pflanze aufgeben“. Deshalb übernimmt er regelmäßig Ladenhüter eines Einkaufsmarkts und versucht, sie wieder aufzupäppeln; er zieht Ableger aus seinem Bestand und gibt diese gerne weiter. So profitiert seine ganze Gartennachbarschaft von seinem Talent und bekommt alljährlich Sonnenblumensetzlinge.

Gartenabfälle werden in einer Kompostecke wieder in Nährstoffe verwandelt, das Regenwasser, das auf den Dächern von Haus und Garage anfällt, wird gesammelt und zum Gießen benutzt.

Neben dem täglichen Garteneinsatz können er und seine Familie auf fünf Sitzplätzen das lebendige, insekten- und eidechsenfreundliche Refugium genießen. Einer seiner Nachbarn habe ebenfalls einen großen Nutzgarten, die anderen können dank freier Sicht das überbordende und täglich anders aussehende Gartenparadies der Feldmanns bestaunen und sich hin und wieder über frisch geerntetes Obst freuen.

